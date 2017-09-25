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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 25 сентября 2017 года, 11:58

Массовое смертельное ДТП спровоцировало пробку на М-5 под Чебаркулем


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Несколько легковушек, фургон и фура угодили в смертельную аварию на трассе М-5 «Урал» в Чебаркульском районе (Челябинская область) – движение осуществляется по реверсивной схеме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 25 сентября, утром около села Травники не поделили дорогу несколько ВАЗов, а также фургон и фура. По предварительным данным, погибли три человека. Искореженные автомобили эвакуируют с места аварии.

«В общей сложности час стояли в пробке. До сих пор ГИБДД ограничивает движение по полосам», – рассказывают водители.

Очевидцы наблюдали, как с места ДТП эвакуируют Lada Kalina со смятым до центральной стойки металлом. Также автомобилисты сообщают о смятом ВАЗ-2110, фургоне с разбитой задней частью и фуре.

УГИБДД по Челябинской области готовит официальный комментарий по поводу произошедшего.

Фото из группы «Пробка на трассе М5»

Теги: авария на м5, новости чебаркуля, дтп на трассе
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