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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 20 января 2017 года, 11:54

Разбойник с ножом напал на кассира в челябинском магазине


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Челябинска задержала на месте преступления 37-летнего уголовника, напавшего с ножом на оператора системы сбора электронных платежей, расположенной в помещении продуктового магазина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в зале магазина по улице Новороссийская. Угрожая ножом 21-летней сотруднице, неизвестный потребовал передать ему деньги. В кассе находилось более 140 тыс. рублей. Девушка не растерялась, оттолкнула нападавшего и закричала. Очевидцы вызвали полицию.

«На место преступления незамедлительно был направлен ближайший наряд ДПС. Мужчина, бросив нож, попытался убежать, но прибывшие на место полицейские при содействии граждан задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции "Ленинский". Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 37-летний местный житель», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Следственным подразделением возбуждено дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый водворен в изолятор.

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Теги: разбой, новости челябинска, полиция челябинска, касса
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