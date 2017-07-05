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Агентство новостей Доступ 1 5 июля 2017 года, 09:37

18+ Пропавшая в Магнитогорске 16-летняя девочка была убита на пьяной вечеринке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Молодой магнитогорец (Челябинская область), задержанный по подозрению в убийстве 16-летней девочки, дает признательные показания – разрубленные части трупа погибшей находят в разных частях города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Установлено, что убийство было совершено в день пропажи 16-летней горожанки. Девочка сказала родителям, что поехала к родственникам, но оказалась в гостях у своего знакомого на пьяной вечеринке. После того как молодые люди разошлись и девушка осталась наедине с 18-летним хозяином дома, между ними случилась ссора, в ходе которой парень убил гостью.

«Молодой человек дает признательные показания, которые нам еще предстоит проверить. Преступление происходило в доме и во дворе. После содеянного молодой человек решил сокрыть следы и избавиться от трупа. Он расчленил его при помощи топора и прятал части в малолюдных местах города», – рассказал замруководителя Орджоникидзевского межрайонного следственного отдела Павел Шлыченко.

Известно, что парень проживал в доме с родителями, однако в злосчастную ночь тех не было дома. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и избрании меры пресечения в виде ареста. Продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств.

Многочисленные знакомые погибшей выражают соболезнования родным девочки в соцсетях. Одна из подруг пишет, что убитая встречалась с подозреваемым и говорила о намерении с ним расстаться. Однако, по данным следствия, в отношениях молодые люди не состояли.  

Напомним, подросток вышла из дома 28 июня. Сев на маршрутку, следующую в сторону Гортеатра, девушка пропала. Телефон оказался отключен. Ни родственники, ни друзья не знали о ее местонахождении. Родители обратились с заявлением в полицию. Проверку начал Следственный комитет.

Ольга Плеханова

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Теги: убийство, пропал ребенок, пропала девушка, новости магнитогорска, криминальные новости челябинской области
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