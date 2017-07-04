18+ Школьницу, пропавшую в Магнитогорске 28 июня, расчленил знакомый

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пропавшая в Магнитогорске (Челябинская область) 16-летняя девушка оказалась жестоко убита – в гибели школьницы подозревается ее 18-летний знакомый, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В обстоятельствах смерти разбираются правоохранительные органы. Уже известно, что убийство совершено в день исчезновения девушки, 28 июня. Напомним, по словам родных, она села на маршрутку, следовавшую в сторону городского театра, а потом пропала, телефон оказался отключен.

Родители обратились с заявлением в полицию. Проверку начал Следственный комитет, возбудивший дело об убийстве. И в этом правоохранители оказались правы – в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен парень, который, по данным СК, причастен к преступлению. «По данным следствия, 18-летний магнитогорец совершил убийство в ходе ссоры, затем с целью сокрытия преступления расчленил тело подруги и спрятал его части в малолюдных местах города», – рассказали в СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время парень задержан, следствие ходатайствует о его аресте. Расследование продолжается.