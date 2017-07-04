Девочка-подросток, пропавшая в Магнитогорске, найдена мертвой

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пропавшая в Магнитогорске (Челябинская область) 16-летняя девочка найдена мертвой – в обстоятельствах смерти разбираются правоохранительные органы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Подросток вышла из дома 28 июня, собираясь поехать к родственникам, но так и не добралась до места назначения. Сев на маршрутку, следующую в сторону Гортеатра, девушка пропала. Телефон оказался отключен. Ни родственники, ни друзья не знали о ее местонахождении. Родители обратились с заявлением в полицию. Проверку начал Следственный комитет.

Сегодня, 4 июля, когда к поискам должны были подключиться волонтеры, пропавшую нашли мертвой. Что случилось с девушкой, пока не разглашается. Работают следователи.