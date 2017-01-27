Пассажиры пострадали после наезда маршрутки на столб в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске несколько человек пострадали в ДТП с маршруткой – водитель микроавтобуса потерял управление и врезался в электроопору, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в утром 27 января по проспекту Ленина, 62. Водитель автобуса Ford Transit (маршрутное такси № 128) не справился с управлением и врезался в пешеходное ограждение и электроопору. В результате аварии женщина 1960 года рождения госпитализирована, также травмы получил мужчина 1994 года рождения.

Отметим, что водитель имеет 27 лет водительского стажа, за минувший год 28 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ.

Фото отделения пропаганды ГИБДД