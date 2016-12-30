Новогодняя «гирлянда»: в Миассе столкнулись 3 маршрутки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства тройного столкновения маршруток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД ГИБДД города.

Инцидент произошел в четверг, 29 декабря, в 14.10, у дома 151 по улице 8 Марта.

«По предварительным данным, водитель ГАЗ-32212, житель Миасса 1972 года рождения, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, совершил столкновение с остановившейся впереди попутно «ГАЗелью» под управлением водителя 1977 года рождения. Тот по инерции продвинулся вперед и врезался в стоявшую впереди маршрутку под управлением 39-летнего водителя», – говорится в сообщении.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.