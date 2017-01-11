Неосторожный курильщик погиб на пожаре в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Уйском муниципальном районе (Челябинская область) мужчина погиб в результате пожара – причиной возгорания стала неосторожность при курении, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области».

Установлено, что пожар произошел утром 10 января в поселке Глазуновка, по улице Береговая. Пламя разыгралось на летней кухне площадью 12 «квадратов», где находился родственник владелицы дома, мужчина 1951 года рождения.

Потерпевший отравился продуктами горения и погиб. Также в результате пожара повреждены стена и пол. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.