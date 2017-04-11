На северо-западе Челябинска нашли очередного педофила

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске расследуется дело очередного педофила – житель северо-запада подозревается в растлении пятиклассницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По версии следствия, в марте 2017 года в одном из домов Курчатовского района областного центра 28-летний подозреваемый совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении 11-летней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ – "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"», – говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Челябинской области.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.