Мужчина в Златоусте погиб под рухнувшим деревом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Тракторист погиб в Златоусте (Челябинская область) в результате падения на крышу кабины распиленного дерева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-центра Поисково-спасательной службы региона, трагедия произошла 14 июля в районе кладбища Сорочье.

«Трое мужчин производили распиловку деревьев в лесу. Одно из поваленных деревьев рухнуло на трактор, в котором находился мужчина 1976 года рождения. Он погиб на месте», – сообщили в ПСС Челябинской области.

Спасатели распилили упавшее дерево, после чего деблокировали погибшего из трактора.

По факту несчастного случая проводят проверку сотрудники полиции, СК и Гострудинспекции.