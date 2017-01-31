Миассец разбил руками витрину магазина, борясь с «чертями»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Миасса (Челябинская область) испачкал кровью весь магазин, спасаясь от преследования «чертей», – 26-летнего мужчину доставили в больницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в понедельник, 30 января, в помещении магазина по улице Уральская, куда забежал местный житель с окровавленной головой. Одетый в белую кофту и брюки, босой мужчина забежал в торговый павильон, разбил витрину и с криками заперся в подсобном помещении.

«Он был пьян. Голова разбита, а руки изрезаны стеклом от витрины. Был явно в неадекватном состоянии, молился и кричал, чтобы спасли его голову. Говорил, что черти его убивают. Он напугал весь персонал и покупателей», – рассказывает очевидец событий в соцсетях.

В полиции подтвердили, что на место выезжали сотрудники МВД, которые передали гражданина в больницу, где ему была оказана медпомощь. По факту произошедшего проводится проверка.

Ольга Плеханова