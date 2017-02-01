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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 10:08

Машина скорой отлетела в Land Cruiser после тарана легковушкой в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Автомобиль скорой стал участником тройного ДТП на оживленном перекрестке в Тракторозаводском районе Челябинска – есть пострадавшие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 1 февраля, утром автомобиль скорой помощи проезжал перекресток улицы Салютная и проспекта Комарова на красный свет с включенными проблесковыми маячками, однако звукового сигнала никто из водителей не услышал. В результате легковушка протаранила машину медслужбы в бок, после чего скорая отлетела в Toyota Land Cruiser, пропускавший врачей.

«В результате ДТП пострадал водитель скорой помощи. Он был доставлен в больницу. Обстоятельства аварии сейчас выясняются», – рассказали в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.

Со слов очевидцев, сразу после ДТП на место прибыл второй экипаж скорой. Был внутри пациент или карета с медиками спешила на вызов, не сообщается.

Ольга Плеханова

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Теги: чтз, скорая помощь, дтп в челябинске, новости челябинска, дтп со скорой
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