Машина скорой отлетела в Land Cruiser после тарана легковушкой в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Автомобиль скорой стал участником тройного ДТП на оживленном перекрестке в Тракторозаводском районе Челябинска – есть пострадавшие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 1 февраля, утром автомобиль скорой помощи проезжал перекресток улицы Салютная и проспекта Комарова на красный свет с включенными проблесковыми маячками, однако звукового сигнала никто из водителей не услышал. В результате легковушка протаранила машину медслужбы в бок, после чего скорая отлетела в Toyota Land Cruiser, пропускавший врачей.

«В результате ДТП пострадал водитель скорой помощи. Он был доставлен в больницу. Обстоятельства аварии сейчас выясняются», – рассказали в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.

Со слов очевидцев, сразу после ДТП на место прибыл второй экипаж скорой. Был внутри пациент или карета с медиками спешила на вызов, не сообщается.

Ольга Плеханова