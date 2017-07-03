Маршрутка опрокинулась после ДТП в Челябинске, двое госпитализированы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске маршрутное такси перевернулось после столкновения с легковушкой – жертвами аварии стали два человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщили в ГИБДД Челябинска, авария произошла около шести утра 3 июля на пересечении улиц Доватора и Воровского. Маршрутное такси столкнулось с ВАЗ-2112 и опрокинулось на бок.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир легковушки, которых госпитализировали в ГБ № 1. Внутри маршрутного такси пассажиров не оказалось, а шофер остался невредим.

Фото Олега Короля