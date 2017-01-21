Крупный пожар в Челябинске: горит деревообрабатывающий цех

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Крупный пожар в Тракторозаводском районе Челябинска – горит деревообрабатывающий цех, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В 07.05 21 января 2017 года поступило сообщение о пожаре в деревообрабатывающем цехе, расположенном на улице Механическая в Челябинске. Площадь горения составляет 1 тыс. кв. метров», – сообщили в ФКУ ЦУКС по Челябинской области.

Для ликвидации пожара задействовано от МЧС 12 единиц техники и 52 человека.