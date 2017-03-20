Крупный пожар оставил без дома жителей в Новосинеглазово

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Частный дом сгорел на глазах у местных жителей в челябинском поселке Новосинеглазово – тушение пожара осложнялось поврежденными проводами ЛЭП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Возгорание случилось в воскресенье, 19 марта, около 17.30 на улице Пугачева. Дымом заволокло частный сектор. Горели крыша и стены кирпичного дома. Огнем повредило ЛЭП.

«Пожар был полностью ликвидирован в 20.54. Успели выгореть 50 кв. метров кровли и 40 кв. метров обшивки стен. На тушение привлекались 24 человека от МЧС России и семь единиц техники», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Причины возгорания в настоящий момент выясняются. Люди на пожаре не пострадали.

Фото Сергея Тимофеева