Крупное ДТП произошло около остановки «Ветлечебница» в Челябинске
В Челябинске произошло ДТП с участием трех легковушек и грузовика – по предварительным данным, у фуры отказали тормоза, что и привело к столкновению, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
На пересечении улицы Мастеровая и Свердловского тракта 10 апреля произошла крупная авария – столкнулись легковые авто Infiniti, Renault, Volkswagen и фура. Очевидцы сообщают, что грузовик имел номера Курганской области.
Предположительно, у грузовика отказали тормоза, что привело к массовой аварии. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото из группы в социальной сети «ЧС Челябинск»