Крупное ДТП произошло около остановки «Ветлечебница» в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске произошло ДТП с участием трех легковушек и грузовика – по предварительным данным, у фуры отказали тормоза, что и привело к столкновению, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На пересечении улицы Мастеровая и Свердловского тракта 10 апреля произошла крупная авария – столкнулись легковые авто Infiniti, Renault, Volkswagen и фура. Очевидцы сообщают, что грузовик имел номера Курганской области.

Предположительно, у грузовика отказали тормоза, что привело к массовой аварии. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото из группы в социальной сети «ЧС Челябинск»