Иномарка протаранила крыльцо магазина на 1 этаже дома в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Иномарка протаранила крыльцо магазина на первом этаже многоквартирного дома в Курчатовском районе Челябинска – в ДТП пострадал ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды городской ГИБДД.

Инцидент произошел вечером во вторник, 18 июля, в 21.10 на улице Шагольская. «По неустановленным причинам 37-летний водитель Renault Logan не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на бордюрный камень, а затем въехал в лестничный марш магазина», – рассказали в Госавтоинспекции.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил пассажир иномарки, мальчик 2013 года рождения. С ушибом мягких тканей правого плеча ребенок был направлен на амбулаторное лечение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Добавим, за минувшие сутки, 18 июля, в Челябинске зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, в том числе четыре с пострадавшими: ранения получили четыре человека.