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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 3 марта 2017 года, 12:29

Грузовик снес иномарку в Челябинске, пострадали 2 человека


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске грузовик снес иномарку – множественные травмы получили водитель и пассажир джипа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Отделение пропаганды городской ГИБДД.

Авария произошла утром 2 марта на улице Игуменка, 149. Водитель грузовика МАЗ-54323, мужчина 1964 года рождения, потерял управление, допустил занос машины влево и врезался в попутный джип Mitsubishi L200.

В результате аварии 44-летний водитель иномарки и его 47-летняя пассажирка получили многочисленные травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото ГИБДД по Челябинску

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Теги: дтп в челябинске, новости челябинска
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