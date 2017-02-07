Два человека обгорели на пожаре в Чурилово

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Два человека получили ожоги в результате пожара в частном жилом доме в поселке Чурилово (Тракторозаводский район, Челябинск) – причина возгорания уточняется, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщение о возгорании поступило сегодня, 7 февраля, рано утром.

«Горел деревянный дом на улице Самохина. Пострадали два человека», – сообщили в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Там уточнили, что в ожоговое отделение были доставлены мужчина и женщина: у обоих диагностировано отравление продуктами горения, кроме того, пострадавшие получили ожоги головы и спины.

В настоящее время специалисты пожарно-испытательной лаборатории устанавливают причину пожара.