Челябинка, устроившая драку в «Пятерочке», приковала себя к дверям прокуратуры

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинка приковала себя наручниками к дверям областной прокуратуры, требуя возбудить дело на полицейских, которых она обвиняет в избиении, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 24 марта, 35-летняя жительница Челябинска приковала себя наручниками ко входной двери областной прокуратуры. Женщина вела себя агрессивно и наотрез отказывалась пройти внутрь. В итоге к ней вышел и.о. прокурора Челябинской области Ваталий Лопин. Ему женщина пожаловалась на действия следователей, которые не возбуждают уголовное дело на полицейских, которые якобы ее избили при задержании. Проверку по данному инциденту действительно проводит СО по Курчатовскому району СУ СКР по региону.

«Эта женщина и вчера приходила и просилась на прием к прокурору Александру Кондратьеву, однако его на месте не было, так как он в командировке. Кроме того, существует порядок записи на личный прием. Поэтому встреча не состоялась. Тогда горожанка пообещала прийти на следующий день с наручниками. Так она и поступила», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Поводом для разбирательства стал инцидент в одном из магазинов сети «Пятерочка», где в июле 2016 челябинка устроила дебош. На видеозаписи, изъятой с места, запечатлено, как женщина нападает на покупателей. Сначала она бьет по лицу пенсионерку, потом бросается на женщину, а далее вступает в борьбу с сотрудником ЧОП «Витязь». Дебоширку укладывают на пол, а когда прибывают сотрудники полиции, передают им. Стражей порядка женщина также пинает и отказывается идти с ними, вынуждая ее тащить.

В распоряжении следователей также имеется видеозапись, сделанная в отделе полиции, где челябинка кроет матом стражей порядка и кричит, что ее задержали незаконно. Женщина говорит им, что ее избили в магазине, и посылает в раличных направлениях. Из этических соображений запись не появится на сайте АН «Доступ». В отделе на горожанку составляют административный протокол за хулиганство. А потом она направляется в больницу снимать побои. С полученной справкой женщина обратилась в Следственный комитет.

После того как «концерт» у входа в областную прокуратуру сняли на фото и видео журналисты, челябинка сама открыла наручники и ушла. Сегодня ее ждет повторный допрос в Следственном комитете.

Известно, что официально женщина не состоит на учете у психиатра, но направить ее туда принудительно также никто не может.

Ольга Плеханова