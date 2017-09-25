18+ Челябинец зарезал старшего брата на дачной вечеринке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска арестован за убийство старшего брата – мужчины повздорили по время дачных посиделок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в пятницу, 22 сентября, вечером во время попойки в одном из домиков в СНТ «Слава». Двое братьев рассорились на почве алкогольного опьянения и стали драться. В какой-то момент младший противник схватил нож и воткнул его в область сердца старшему родственнику. Раненый скончался на месте.

«Мужчина был задержан. Вину свою признал частично, заявив, что не хотел убивать брата. Все происходило на глазах у двоих очевидцев», – рассказал замруководителя СО по Курчатовскому району Челябинска СУ СКР по региону Александр Есипов.

Челябинцу предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следствия он арестован. Ранее 30-летний мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Ольга Плеханова