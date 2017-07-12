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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 10:07

Челябинец погиб от удара током на железной дороге


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Транспортные полицейские Челябинска устанавливают обстоятельства смертельного травмирования человека на станции Тракторострой Южно-Уральской железной дороги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЮУ ЛУ МВДТ.

Инцидент произошел сегодня ночью. «Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть в 4.15 12 июля. По приезде полиции на место происшествия выяснилось, что 18-летний житель Тракторозаводского района залез на железнодорожную цистерну, задел контактный высоковольтный провод под напряжением и получил тяжелую электротравму, не совместимую с жизнью», – рассказали в ЛУ.

В настоящее время по факту смерти молодого человека проводит проверку Следственный комитет. Предварительно случившееся квалифицируется как несчастный случай.

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога − зона повышенной опасности, пренебрежительное отношение к правилам поведения на ней может стать причиной травм и даже гибели.

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Теги: юужд, транспортная полиция, ж/д травмирование, новости челябинска
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