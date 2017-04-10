ВНИМАНИЕ. Жителям Красногорского запретили пить воду из трубы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителям поселка Красногорский (Еманжелинский район, Челябинская область) рекомендовано не использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи в связи с ее загрязнением, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 8 апреля в связи с ухудшением качества воды в реке Увелька по предписанию Роспотребнадзора было остановлено централизованное водоснабжение 30% жителей населенного пункта.

«Сегодня, 10 апреля, на внеплановом заседании КЧС на основании последних лабораторных анализов, представленных Роспотребнадзором, было принято решение о возобновлении подачи воды с уведомлением о ее использовании в бытовых целях. Подвоз чистой питьевой воды будет продолжен в соответствии с графиком – до особого распоряжения санитарных врачей», – сообщили в администрации Еманжелинского района.

Местные власти обратились в Минэкологии, природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Россельхознадзор для определения источника загрязнения.

Отметим, что нынешней весной существенное ухудшение качества питьевой воды в разводящей сети горводопровода было зафиксировано в Троицке – там специалисты выявили многократное увеличение содержания марганца.