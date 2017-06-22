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Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 16:17

Жителя Усть-Катава отправили в колонию за насмерть избитого должника


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителя Усть-Катава (Челябинская область) отправили в колонию за смертельное избиение должника – злоумышленника ждет шесть лет строгого режима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда. 

Установлено, что 16 марта 2017 года мужчина пришел домой к потерпевшему и потребовал вернуть долг. После отказа отдать деньги осужденный избил должника ногами и покинул дом. От полученных травм потерпевший скончался.

Суд признал жителя Усть-Катава виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил шесть лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.

Отметим, что ранее подсудимый привлекался к административной ответственности за причинение побоев и нарушение ПДД.

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Теги: долг, избиение, суды челябинской области, новости усть-катава
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