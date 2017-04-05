Жителя Усть-Катава осудили по сфабрикованному полицейским протоколу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Усть-Катаве (Челябинская область) бывший сотрудник полиции подозревается в служебном подлоге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Участковый уполномоченный городского отдела МВД составил на местного жителя ложный протокол об административном правонарушении, в результате чего гражданин был привлечен к ответственности.

«По материалам Управления собственной безопасности Главного управления МВД по Челябинской области следственным отделом по Усть-Катаву СКР по данному факту возбуждено дело по части 1 статьи 292 Уголовного кодекса РФ», – сообщили в полицейском Главке.

Теперь уже бывшему участковому грозит дв двух лет лишения свободы.