Ср, 05.04.2017, 11:53 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 09:34

Жителя Усть-Катава осудили по сфабрикованному полицейским протоколу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Усть-Катаве (Челябинская область) бывший сотрудник полиции подозревается в служебном подлоге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Участковый уполномоченный городского отдела МВД составил на местного жителя ложный протокол об административном правонарушении, в результате чего гражданин был привлечен к ответственности.

«По материалам Управления собственной безопасности Главного управления МВД по Челябинской области следственным отделом по Усть-Катаву СКР по данному факту возбуждено дело по части 1 статьи 292 Уголовного кодекса РФ», – сообщили в полицейском Главке.

Теперь уже бывшему участковому грозит дв двух лет лишения свободы.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: преступления полиции, новости усть-катава
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 614
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:42
Ученые ЮУрГУ взялись за создание «искусственного мозга»
сегодня, 11:30
Юные певцы из Магнитогорска стали победителями «Металлинки-2017»
сегодня, 11:05
Челябинский театр покажет модель абсолютной свободы в финале «Золотой Маски»
сегодня, 10:49
Дубровский предлагает обрамить Челябинск каслинским литьем
сегодня, 10:35
Заведующая детсадом под Троицком получила срок за сбор денег с подчиненных
сегодня, 10:22
ВАЖНО. В Челябинске приостановили снос усадьбы Назаровых
сегодня, 10:02
За взятку 30 тыс. гаишнику миассец заплатит в 7 раз больше
сегодня, 09:20
ВАЖНО. Проезд из Магнитогорска в Челябинск подешевел на 50%
сегодня, 08:06
ВНИМАНИЕ. Замерзшие лужи не «отпускают» челябинских автомобилистов по утрам
сегодня, 07:01
В Петербурге опознали 12 жертв теракта в метро
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость