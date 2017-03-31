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Агентство новостей Доступ 1 31 марта 2017 года, 15:37

18+ Жительница Озерска просит наказать виновников смерти ее брата, упавшего с 8 этажа


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Озерска (ЗАТО, Челябинская область) второй год добивается наказания для уголовников, во время визита которых ее 27-летний брат упал с балкона восьмого этажа и разбился насмерть, – мужчин осудили лишь за незаконное проникновение в квартиру и кражу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагические события произошли 12 июня 2015 года в квартире высотки на Карла Маркса, 32. После телефонных угроз к горожанину Михаилу Наумову, который поссорился с местными бандитами, ворвались четверо ранее судимых мужчин. Они выбили входную дверь, чтобы войти в квартиру. После этого соседи слышали шум и удары. А через некоторое время случайная прохожая, шедшая под окнами дома, увидела молодого человека свесившимся с балкона. Парень кричал: «Что вы делаете?! Что вы творите?!» – затем, оттолкнувшись, упал. При этом на балконе стояли еще два человека, но из-за ограждения не было видно, что они делали. Затащить парня обратно никто не пытался. Соседка, проживавшая этажом ниже, также видела свесившиеся сверху ноги мужчины и слышала его крики.

Родные погибшего, придя домой, обнаружили в квартире беспорядок, сломанные двери, разорванный в клочья тюль и сломанный откос подоконника. Кроме того, пропали вещи на сумму 47,7 тыс. рублей.

Впоследствии приходившие к погибшему горожане рассказали его родственникам, что целью их визита был денежный долг – они якобы предоставили ему средства на поездку в Египет. Однако родители знали, что 30 тыс. рублей на отдых давали сыну они. Сестра вспоминает, что до трагических событий брат полгода прятался в ее квартире от угрожавших ему уголовников. Он рассказывал, что те заставляют его продавать наркотики, а он не желает с ними связываться, так как уже был судим условно за разбой и не хочет в тюрьму.

Озерские следователи проводили проверку по факту смерти Михаила Наумова, а затем возбудили дела по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), части 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище) и части 2 статьи 158 УК РФ (кража). В качестве обвиняемых по делу привлекли Константина Митяева, Антона Чебакова, Александра Бубенко и Александра Сурина. В апреле 2016 года дело по причинению смерти было прекращено. Летом того же года троих мужчин осудили за незаконное проникновение в жилище, а четвертого – за кражу. Злоумышленники получили условные сроки.

Родная сестра погибшего пожаловалась руководству СУ СКР по Челябинской области на неполноту расследования, после чего в управлении на трех фигурантов возбудили дело по части 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство с применением насилия), однако 10 января 2017 года областная прокуратура отменила постановление.

«Полагаю, отмена постановления о возбуждении дела является незаконной. Она основана на том, что указанные в документе основания были предметом рассмотрения судов Челябинской области и вынесенных по результатам этих рассмотрений обвинительных приговоров. Однако это не соответствует действительности. В постановленных приговорах нет ни слова о том, что подсудимые также совершили убийство Михаила Наумова либо какие-то иные насильственные действия в отношении него, поскольку данные обстоятельства не были предметом рассмотрения этих судебных инстанций», – пишет в жалобе к главе СКР и Генпрокурору РФ сестра погибшего Ольга Дедова.

Вся семья погибшего считает, что он был психически здоровым человеком и беспричинно спрыгнуть с балкона не мог. Судебно-медицинское исследование трупа не обнаружило в его организме следов этилового спирта и наркотических веществ. Кроме того, мать, видевшая сына за несколько минут до смерти, отклонений в его поведении не заметила. А вот медосвидетельствование обвиняемых не проводилось, хотя они сами признавались, что праздновали накануне день рождения Митяева и пили.

Один из злоумышленников, вломившихся в квартиру к Наумовым, уже умер. Известно, что Александр Бубенко скончался после приема наркотиков. Так, что семья погибшего просит привлечь к ответственности за его смерть Константина Митяева и Антона Чебакова.

Примечательно, что на допросах мужчины рассказывали, что к дому погибшего их привез на машине Сергей Мамонтов, который сейчас проходит потерпевшим в деле о массовой драке в «ЧкаловПабе» в марте 2017 года. После того, как мужчина на глазах у отдыхающих оскорблял, оплевывал и хватал посетительницу заведения, в него выстрелил из травматики муж ее подруги.

Ольга Плеханова

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Теги: убийство, балкон, новости озерска, криминальные новости челябинской области
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