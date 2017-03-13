СКАНДАЛ. Ритуальный передел вылился в драку с перестрелкой в озерском ресторане

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция разбирается в обстоятельствах драки со стрельбой в «ЧкаловПабе» в Озерске (ЗАТО, Челябинская область), участниками которой стали руководители двух конкурирующих ритуальных фирм, – заведение возвращает посетителям деньги за испорченный вечер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 12 марта, в озерском пабе-ресторане. Шесть женщин, работающих в местном ритуальном салоне «Маннс», собрались, чтобы с запозданием отметить 8 Марта. Посиделки проходили на позитивной ноте, пока в заведении не показался озерчанин Сергей Мамонтов, имеющий отношение к конкурирующей фирме «Ритуал». Увидев среди женщин бывшую коллегу, мужчина стал высказывать ей претензии, обвиняя в возникающих проблемах. В результате они рассорились.

«Мамонтов схватил Яну за волосы, а когда она отклонилась, плюнул ей в лицо, окатив угрозами и унизительными словами. Потом он сел за барную стойку, ему наливали, а он пил и смеялся. Мы попросили бармена вызвать полицию. Он сказал, что вызовет, но пошел обслуживать других клиентов. В итоге Мамонтов снова подскочил к нашему столику, снова стал оскорблять Яну и плюнул в нее. Мы прошли к администратору, чтобы она, наконец, вызвала полицию, но за 20 минут никто так и не приехал. В итоге Мамонтов снова подошел, схватил Яну и ударил ее по лицу тыльной стороной ладони так, что она отлетела. Когда он развернулся и пошел, она в отместку облила его пивом. Мы позвонили мужьям», – рассказывает одна из сотрудниц салона «Маннс», ставшая свидетельницей конфликта.

Узнав, что его жену бьют на глазах у всего клуба, на место приехал бывший учредитель фирмы «Ритуал» Сергей Чичкин, руководитель «Маннса» Максим Гришин, а также его сотрудник Павел Редькин. Гришин открыл по Мамонтову огонь из травматического пистолета. Последний и его друг попытался отобрать у противников оружие. Завязалась драка. В ход пошли молотки и стулья. Когда на место прибыли сотрудники полиции, поле боя уже «остыло».

«Мужчина 40 лет, в которого стреляли из травматического оружия, госпитализирован в травматологию. Пистолет изъят. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ – "Хулиганство". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде», – рассказали в ОМВД по ЗАТО.

Очевидцы сообщают, что Гришину в драке сломали нос и порезали шею, а Чичкину сломали палец. Гришин сам приехал в полицию и сдал пистолет. Мамонтов написал на него заявление. Руководство «ЧкаловПаба» объявило, что возвращает всем клиентам деньги за испорченный вечер и дарит каждому гостю по 3 литра пива.

Произошедшее вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Мнения горожан по поводу правой стороны разделились. Большинство не выражает сочувствия подстреленному, намекая, что тот «сам напросился», и любой муж на месте стрелявшего сделал бы то же самое. Также горожане вспоминают криминальное прошлое Мамонтова, который отсидел за оборот наркотиков.

Озерчане рассказывают, что конкуренция между двумя фирмами давно перестала быть здоровой. После того как Чичкин лишился доли в «Ритуале» и конторой остался руководить его партнер Владимир Мосягин при поддержке Сергея Мамонтова, жена Чичкина Яна перешла в фирму соперников. Женщина многократно жаловалась на давление со стороны бывшего руководства. Несколько раз ее машину блокировали на дороге, не пускали к клиентам, перерезали тормозные шланги и разбили. В полицию она подавала заявления с просьбой привлечь Мамонтова к ответственности за угрозы убийством, которые поступали к ней по телефону. Записи разговоров также переданы в органы МВД. За время конфликта у фирмы сгорело два катафалка.

Известно, что ранее в Озерске было пять ритуальных организаций – «Мемориал», «Меткам», «Память», «Ритуал» и «Маннс». В результате агрессивного передела рынка остались только две последних.

Ольга Плеханова