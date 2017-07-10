Жители Миасса получили по 2 года за приготовление к сбыту алкоголя и сигарет на 2 млн

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) вынесли приговор преступному дуэту, который планировал продать горожанам контрафактных алкоголя и сигарет более чем на 2 млн рублей, – немаркированную продукцию сообщники привезли из Казахстана, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на прокуратуру Миасса.

В ходе рассмотрения уголовного дела по существу установлено, что «мозгом» дуэта была женщина. Именно она в период с января до середины июня 2016 года договорилась с местным жителем о приобретении на территории Республики Казахстан и поставке в Миасс с целью последующей реализации немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий.

«Женщина обеспечивала общее руководство, организацию и контроль за деятельностью по поставке, хранению и реализации данной продукции, а мужчина занимался доставкой: на личном автомобиле он привез на Южный Урал 9 388 бутылок алкоголя и 2 965 пачек сигарет на общую сумму около 2,1 млн рублей. Данная продукция была изъята сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий», – говорится в сообщении.

Соучастники признаны судом виновными по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с аналогичным испытательным сроком, со штрафом в размере 50 тыс. рублей.

Изъятые алкоголь и сигареты суд постановил уничтожить.

Приговор вступил в законную силу.