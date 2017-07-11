Вт, 11.07.2017, 09:56 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 11 июля 2017 года, 09:42

Жители Урала 11 июля соберутся на прощание с убитым школьником


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 11 июля, в Каслях (Челябинская область) состоится прощание с 10-летним мальчиком, в поисках которого спасатели, силовики и волонтеры три недели обшаривали леса и водоемы и которого обнаружили закопанным в огороде местного жителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Мужчине, ранее судимому за кражи и распространение наркотиков, уже предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, 29-летний местный житель заманил к себе ребенка и убил его обухом топора, ударив по голове не менее четырех раз. По ходатайству следователя обвиняемый арестован.

По неофициальным данным, мужчине также может быть предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), однако следствие эту информацию пока не подтверждает.

Прощание с погибшим мальчиком – по словам родных, хоронить ребенка будут в закрытом гробу – состоится 11 июля 2017 года, с 10.00 до 12.00, в ритуальном зале по адресу: Касли, улица Ленина, 56. Добавим, что все желающие могут оказать родителям погибшего мальчика финансовую помощь. Номер карты матери можно найти ЗДЕСЬ.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: убийство, ребенок погиб, прощание, новости каслей, криминальные новости челябинской области, розыск ребенка
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 605
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 09:52
ВНИМАНИЕ. «Трактор» приглашает своих болельщиков на открытую тренировку 11 июля
сегодня, 09:24
ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы во время отпуска в квартире не произошел пожар
сегодня, 08:46
Урожайный «Мак-2017»: в ходе операции в Уйском районе изъято более 1 кг наркотиков
вчера, 19:37
Ярко, радостно, тепло и вкусно – искушения Сабантуя-2017
вчера, 19:03
Небольшой дождь и грозы: прогноз погоды в Челябинске на вторник, 11 июля
вчера, 18:26
В Карабаше оглашен приговор экс-мэру, обвиненному в превышении полномочий
вчера, 17:30
ВАЖНО. Без бумаг и очередей: МВД упростило правила регистрации транспортных средств
вчера, 17:13
ВАЖНО. С мастер-классами, тренажерами и новыми «стиралками»: студгородок ЮУрГУ ждет новых жильцов
вчера, 16:32
В Челябинске возникли проблемы с отправкой призывников в армию
вчера, 14:13
До 1 сентября челябинцы должны съехать из ветхо-аварийного жилья
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость