Жители Урала 11 июля соберутся на прощание с убитым школьником

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 11 июля, в Каслях (Челябинская область) состоится прощание с 10-летним мальчиком, в поисках которого спасатели, силовики и волонтеры три недели обшаривали леса и водоемы и которого обнаружили закопанным в огороде местного жителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Мужчине, ранее судимому за кражи и распространение наркотиков, уже предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, 29-летний местный житель заманил к себе ребенка и убил его обухом топора, ударив по голове не менее четырех раз. По ходатайству следователя обвиняемый арестован.

По неофициальным данным, мужчине также может быть предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), однако следствие эту информацию пока не подтверждает.

Прощание с погибшим мальчиком – по словам родных, хоронить ребенка будут в закрытом гробу – состоится 11 июля 2017 года, с 10.00 до 12.00, в ритуальном зале по адресу: Касли, улица Ленина, 56. Добавим, что все желающие могут оказать родителям погибшего мальчика финансовую помощь. Номер карты матери можно найти ЗДЕСЬ.