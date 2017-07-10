Прощание с убитым в Каслях школьником пройдет 11 июля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Каслях (Челябинская область) во вторник, 11 июля, пройдет прощание с 10-летним школьником, которого три недели искали сотни волонтеров и правоохранителей и тело которого было обнаружено в огороде у соседа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщил официальный представитель СУ СКР по региону Александр Скорик, в ходе расследования уголовного дела следователями и следователями-криминалистами СК России, сотрудниками правоохранительных органов и волонтерами проведен обход более 260 домовладений, расположенных на предполагаемом маршруте движения мальчика. Установлено и допрошено более 30 свидетелей, которые видели ребенка. Осмотрены территории гаражных кооперативов, садовых товариществ, баз отдыха, прилегающих к городской черте и находящихся на расстоянии 10-15 километров от города. Силами подразделений МЧС И ГИМС с использованием гидролокаторов и водолазов обследована акватория Каслинского городского пруда.

«Также следователи проверили более 100 лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, на возможную причастность к совершению преступления. В результате кропотливой работы по раскрытию преступления было установлено лицо, причастное к его совершению. Им оказался 29-летний житель города Касли», – сообщил Скорик.

По версии следствия, 14 июня 2017 года обвиняемый заманил ребенка во двор своего дома, где нанес ему не менее четырех ударов обухом топора в область головы. После чего с целью избежать привлечения к уголовной ответственности закопал тело мальчика в своем огороде.

Сейчас 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). По ходатайству следователя обвиняемый арестован.

По неофициальным данным, мужчине также может быть предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), однако следствие эту информацию пока не подтверждает.

Уголовное дело находится на контроле центрального аппарата СКР.

Прощание с погибшим мальчиком состоится 11 июля 2017 года, с 10.00 до 12.00, в ритуальном зале по адресу: Касли, ул. Ленина, 56.