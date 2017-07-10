Пн, 10.07.2017, 12:14 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 10 июля 2017 года, 12:02

Прощание с убитым в Каслях школьником пройдет 11 июля


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Каслях (Челябинская область) во вторник, 11 июля, пройдет прощание с 10-летним школьником, которого три недели искали сотни волонтеров и правоохранителей и тело которого было обнаружено в огороде у соседа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщил официальный представитель СУ СКР по региону Александр Скорик, в ходе расследования уголовного дела следователями и следователями-криминалистами СК России, сотрудниками правоохранительных органов и волонтерами проведен обход более 260 домовладений, расположенных на предполагаемом маршруте движения мальчика. Установлено и допрошено более 30 свидетелей, которые видели ребенка. Осмотрены территории гаражных кооперативов, садовых товариществ, баз отдыха, прилегающих к городской черте и находящихся на расстоянии 10-15 километров от города. Силами подразделений МЧС И ГИМС с использованием гидролокаторов и водолазов обследована акватория Каслинского городского пруда.

«Также следователи проверили более 100 лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, на возможную причастность к совершению преступления. В результате кропотливой работы по раскрытию преступления было установлено лицо, причастное к его совершению. Им оказался 29-летний житель города Касли», – сообщил Скорик.

По версии следствия, 14 июня 2017 года обвиняемый заманил ребенка во двор своего дома, где нанес ему не менее четырех ударов обухом топора в область головы. После чего с целью избежать привлечения к уголовной ответственности закопал тело мальчика в своем огороде.

Сейчас 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). По ходатайству следователя обвиняемый арестован.

По неофициальным данным, мужчине также может быть предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), однако следствие эту информацию пока не подтверждает.

Уголовное дело находится на контроле центрального аппарата СКР.

Прощание с погибшим мальчиком состоится 11 июля 2017 года, с 10.00 до 12.00, в ритуальном зале по адресу: Касли, ул. Ленина, 56.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: новости каслей, криминальные новости челябинской области, розыск ребенка
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 605
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 12:08
Мэрия Челябинска объявила войну нелегальным перевозчикам
сегодня, 11:30
«Чтобы показать лицо»: по центру Челябинска будут курсировать 10 экологических автобусов
сегодня, 11:22
ВНИМАНИЕ. В Челябинске закрыта для транспорта улица Салютная
сегодня, 10:42
Южноуральцев приглашают принять участие в конкурсе семейной фотографии
сегодня, 10:04
В Челябинске появился институт гражданской безопасности
сегодня, 09:22
ВНИМАНИЕ. На 2 трассах в Челябинской области ограничено движение из-за ралли «Шелковый путь»
сегодня, 08:58
Жители Миасса получили по 2 года за приготовление к сбыту алкоголя и сигарет на 2 млн
вчера, 21:33
Южноуральская неделя в фотографиях
вчера, 20:24
Ограничение движения в Челябинске с 10 июля
вчера, 15:27
В южноуральском Сабантуе приняло участие более 20 тыс. человек
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Готовы ли Вы стать волонтером в поисках пропавших?

Подписка на новости
Прислать новость