Житель Омской области получил почти 11 лет за торговлю героином в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Омской области осужден к лишению свободы за сбыт героина в Челябинске – ближайшие 10 лет и семь месяцев он проведет в исправительной колонии строгого режима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации прокуратуры Челябинской области, мужчина приехал в южноуральскую столицу 30 августа 2016 года. По предварительной договоренности с соучастником, личность которого в ходе предварительного следствия не установлена, он нашел спрятанное в тайнике наркотическое средство массой более 670 граммов, расфасовал на 22 отдельных пакета, которые впоследствии разложил по «закладкам» в разных местах Советского района.

«При закладке очередной порции наркотика он был задержан сотрудниками полиции, осуществлявшими патрулирование улиц. Оставшееся наркотическое средство было изъято при обыске по месту жительства», – уточнили в надзорном ведомстве.

Отметим, что мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Советский райсуд признал его виновным в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета.