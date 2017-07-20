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Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 15:32

Житель Миасса предстанет перед судом за крупную партию «соли»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Миасса (Челябинская область) предстанет перед судом за незаконный оборот синтетических наркотиков – мужчину полицейские выследили минувшей зимой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы МВД России, в начале текущего года сотрудникам транспортной полиции поступила оперативная информация, что в Миассе неизвестный занимается сбытом синтетических наркотиков. Также стражам порядка стало известно, что злоумышленник намерен перевезти крупную партию железнодорожным транспортом.

«В феврале на станции Златоуст в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 45-летний житель Миасса с 15 граммами "синтетики". Как установили транспортные полицейские, мужчина ранее неоднократно был судим за незаконный оборот наркотиков», – говорится в сообщении.

Впоследствие в лесной полосе было обнаружено несколько тайников, в которых хранилось более 700 граммов «соли».

По данному факту возбудили дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. В ходе расследования вина злоумышленника полностью доказана.

«В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу», – уточнили в МВД.

Отметим, что операцию по установлению личности злоумышленника и его задержанию провели следователи Линейного отдела полиции на станции Златоуст Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

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Теги: транспортная полиция, борьба с наркотиками, новости златоуста, новости миасса
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