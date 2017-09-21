Житель Миасса, подвозивший до работы чужую жену, сядет за поножовщину

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Миасса (Челябинская область) отправился в колонию за ножевое ранение ревнивца, чью жену он подвозил до работы, – его действия не признали обороной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в январе 2017 года. Молодой человек подвозил до работы свою знакомую. Когда девушка выходила из авто, ее настиг сожитель, проезжавший мимо. Мужчина подбежал, открыл дверь машины и со словами: «Что ты делаешь рядом с моей женой!?» – дал водителю пощечину, после чего за воротник вытащил его из авто. На улице мужчины начали бороться. Отбиваясь от ревнивца, 25-летний парень успел вытащить из машины нож и ударил противника по лицу и телу, после чего сел в авто и уехал.

Раненый обратился в больницу и полицию. Установлено, что его здоровью причинен тяжкий вред. Водителя быстро разыскали.

«Дело рассмотрено в судебном заседании с исследованием всех собранных доказательств. Подсудимый считает, что превысил пределы необходимой обороны. Вину он признал частично. При назначении вида и размера наказания судом учтено, что парень совершил тяжкое преступление против жизни и здоровья человека. Смягчающими обстоятельством послужило противоправное поведение потерпевшего», – рассказала консультант Миасского суда Софья Ставер.

Горожанина признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека с применением оружия. Он приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.