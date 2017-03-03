Женщина, принесшая на ж/д вокзал Челябинска боеприпасы, получила «условку»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Челябинска осуждена за незаконное ношение боеприпасов, с которыми ее задержали на ж/д вокзале в Челябинске, – патроны 39-летняя дама прятала в пачке из-под сигарет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Горожанка попала в поле зрения сотрудников транспортной полиции, когда решила переночевать на ж/д вокзале Челябинска, опоздав на маршрутку. У входа в здание в личных вещах женщины обнаружена пачка сигарет, в которой лежали охотничьи патроны, предназначенные для стрельбы из нарезного оружия. Гражданка пояснила, что боеприпасы ей три года назад отдал сожитель, чтобы она могла их продать или обменять, поэтому она носила их с собой, чтобы сбыть при удобном случае.

«Челябинский транспортный прокурор разъясняет, что незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов являются уголовно-наказуемыми деяниями и образуют состав преступления, предусмотренного статьей 222 Уголовного кодекса РФ. Максимальным наказанием, предусмотренным санкцией указанной статьи, является лишение свободы сроком до 8 лет. Вместе с тем, лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье», – рассказала помощник Челябинского транспортного прокурора Мария Соловьева.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.

Ольга Плеханова