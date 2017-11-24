Завод «Трубодеталь» наградил лучших сотрудников по итогам 2017 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На заводе «Трубодеталь» (АО, Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», Москва) определили победителей ежегодного конкурса «Лучший работник» – в четверг, 23 ноября, они получили почетные грамоты от управляющего директора Дмитрия Маркова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Конкурс проводится в 31 номинации. На звание лучших выдвигались кандидаты среди представителей профессий, являющихся ключевыми для «Трубодетали»: сварщики, гибщики труб, наждачники, газорезчики и другие. Также награждались специалисты инженерных специальностей, административно-управленческий персонал.

«В рамках этого конкурса мы выбираем сотрудников, чьи фото в течение всего следующего года будут украшать заводскую Доску почета. Это наша добрая традиция, приуроченная ко дню рождения предприятия, и хорошая мотивация к дальнейшим успехам», – отметил Дмитрий Марков.

АО «Трубодеталь» – одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм.

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») – один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний.