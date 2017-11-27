За сутки челябинцы пожаловались на смог 29 раз

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Челябинска за прошедшие сутки поступило 29 жалоб горожан на смог, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЕДДС.

Из Курчатовского района Челябинска поступило 12 жалоб, еще 11 заявок – из Калининского района. Всего с начала года зафиксировано 3,4 тыс. обращений горожан.

Напомним, до 19 часов 27 ноября в Челябинске сохраняются НМУ 1 степени опасности, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Прогнозируется слабый ветер и аномальное нарушение температурного обмена воздушных слоев атмосферы (инверсия).

В субботу, 25 ноября, в южноуральской столице прошел экологический митинг, который собрал 1,5 тыс. человек.