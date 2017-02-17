За нацистскую символику в соцсети наказан житель Еманжелинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Еманжелинске (Челябинская область) мужчина оштрафован за размещение в интернете нацистской символики – фашистская свастика обнаружена на его странице в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что в 2017 году житель Еманжелинска 1980 года рождения разместил на личной странице в социальной сети изображение нацистской свастики.

По результатам проверки возбуждено дело по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).

Постановлением суда житель города оштрафован на 1 тыс. рублей. Нарушение закона устранено.