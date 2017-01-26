ВАЖНО. За ложный вызов скорой или пожарных усилят наказание

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

За ложный вызов скорой помощи или пожарных могут усилить наказание – соответствующую инициативу Госдума РФ планирует рассмотреть в ближайшее время, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Согласно проекту, глупая шутка с напрасным вызовом скорой помощи, пожарных или других служб, обязанных по первому сигналу приходить на помощь, будет стоить от 1,5 до 3 тыс. рублей штрафа. Или звонившему придется отработать до ста часов на благо общества.

При этом за повторное правонарушение штраф будет выше: от 4 до 5 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 200 часов.

Соответствующие поправки предлагается внести в статью 19.13 «Заведомо ложный вызов специализированных служб» Кодекса об административных правонарушениях, пишет «Российская газета». По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за шесть месяцев по ней были наказаны 14,5 тыс. человек. Но, по мнению авторов проекта – московских парламентариев, нынешних санкций недостаточно.

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Напомним, на днях в Госдуму внесли законопроект, призванный защитить медиков от хамского поведения пациентов и их родственников.