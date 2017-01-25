ВАЖНО. За угрозы врачам могут отправить под арест

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

За угрозы врачам могут отправить под арест или наказать штрафом – новый законопроект, призванный защитить медиков от хамства и насилия, внесен во вторник, 24 января, в Государственную Думу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Если документ одобрят, за хамство в кабинете врача нужно будет заплатить штраф в размере от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей. А любая угроза со стороны пациентов или их родственников станет поводом для возбуждения административного производства и ареста на 15 суток.

«Участившиеся случаи нападения на сотрудников медицинских учреждений, находящихся при исполнении своих служебных и профессиональных обязанностей, свидетельствуют о недостаточности существующих мер их защиты, в том числе правовых», – говорится в пояснительной записке к документу.

Как пишет «Российская газета», тема о защите медиков стала актуальной после нескольких резонансных случаев нападения на врачей скорой помощи и дежурных медиков в больницах. Нередки и случаи, когда врачам просто угрожают. Такие «заботливые» заявляют, что если с их женой, сестрой, матерью или еще кем бы то ни было что-то случится, то врачу не сдобровать. И такие инциденты обычно до разбирательств в правоохранительных органах не доходят.