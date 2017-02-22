Южноуральцы подготовятся к Тотальному диктанту по интернету

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральцы могут подготовиться к Тотальному диктанту, не выходя из дома, по интернету – общедоступный онлайн-курс стартует на официальном сайте акции в «прямом эфире» в среду, 22 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобрнауки.

Первый онлайн-урок пройдет сегодня в 20.00. Любой желающий сможет задать преподавателям уточняющие вопросы и получить на них компетентные ответы.

«Необходимость занятий онлайн очевидна: активных пользователей интернета становится больше, а свободного времени у людей – меньше. Статистика прошлого года подтвердила, что такая форма курсов пользуется даже большей популярностью: в 2016 году в интернете вместе с нами к диктанту готовились более 110 тыс. человек», – комментирует директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Программа занятий составлена с учетом специфики уникального текста, специально написанного для Всемирной образовательной акции. Разработкой курсов занимается Экспертный совет проекта. После акции состоится еще три онлайн-занятия по разбору текста диктанта.

Напомним, в 2017 году всероссийская акция «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля – организаторы ждут, что текст, который уже подготовил известный российский писатель, напишут более 200 тыс. человек. В 2016 году свою грамотность проверили почти 2 тыс. жителей Челябинской области. Они писали диктант сразу на 32 площадках: в вузах, музеях, библиотеках, книжных магазинах, банках и даже в барах. Часть площадок была оборудована специально для особенных участников. В Областной библиотеке для слепых и слабовидящих писали диктант люди с проблемами зрения, а также слепоглухие, в коворкинге «Лейка» – родители с детьми от шести месяцев.