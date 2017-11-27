Южноуральцы готовятся к Рождественскому посту

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Православные южноуральцы 27 ноября чествуют память святого Филиппа, одного из 12 апостолов Иисуса Христа – на филипповку или заговенье было принято выносить во двор еду, которая предназначалась духам, оберегающим домашний скот, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Евангелие от Иоанна сообщает, что Филипп происходил из того же города, что апостолы Андрей и Петр. Известно, что он был женат и имел дочерей. Филипп проповедовал Евангелие, сопровождая свои речи чудесами. Однажды даже воскресил умершего младенца. Свою жизнь Филипп окончил на кресте – был казнен язычниками за миссионерскую деятельность.

На Руси после Филиппова дня начинался строгий Рождественский пост. Заканчивались свадьбы и шумные праздники. Но еще вечером в канун поста можно было погадать: девушки клали под подушку кусок говядины, приглашая суженого «заговеться» и надеясь во сне увидеть будущего жениха. Начинались бабьи засидки: женщины собирались в одной избе, пряли шерсть, пели песни и беседовали.

В некоторых районах в этот день проводили обряд изгнания тараканов. Все находившиеся в избе должны были, взявшись за руки и зажав рот, тянуть из избы на веревочке привязанного за ногу таракана. Одна из женщин, стоявшая с растрепанными волосами под окном дома, стучала в него и говорила: «Чем вы заговляетесь?» – «Говядиной». – «А таракан зачем?» – «Тарана – тараканам». После этого «изгнания» тараканы в избу возвращаться не должны до весны.

Обращали внимание на приметы. Иней предвещал урожай овса, а дождь – пшеницы. Ворон каркал к оттепели, а снег обещал ненастье в конце мая.

Отметим, что после заговенья начинается Рождественский пост – один из четырех многодневных постов православной церкви. Он продолжается с 28 ноября по 6 января включительно.