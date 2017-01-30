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Агентство новостей Доступ 1 30 января 2017 года, 15:54

Южноуральцам предложили рассказать, как благоустроить 16 моногородов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

 Жители моногородов Челябинской области могут предложить свои идеи по их благоустройству – для этого в рунете запустили специальную онлайн-платформу моногорода.рф, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Всего в России 319 моногородов, из них 16 – в Челябинской области. Ранее сообщалось, что наиболее сложное социально-экономическое положение в семи из них. Это Аша, Бакал, Верхний Уфалей, Карабаш, Нязепетровск, Усть-Катав и Миньяр. Пока ни одной идеи от юужноуральцев на сайт не поступало, впрочем времени еще достаточно: активная фаза краудсорсинга продлится до конца февраля, затем все материалы будут переданы руководителям муниципальных образований.

Организаторы проекта отмечают, что запуск сайта станет важным этапом в установлении прямого контакта между мэрами моногородов, жителями и городскими активистами. По словам экспертов, такое взаимодействие – один из ключевых факторов для успешного улучшения среды в монопоселениях.

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Теги: челябинская область, интернет, опрос, моногорода, благоустройство
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