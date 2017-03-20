Пн, 20.03.2017, 17:56 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 20 марта 2017 года, 16:33

ВАЖНО. Южноуральцам, переплатившим за отопление из-за коэффициента, сделают перерасчет


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральцам, переплатившим за отопление из-за повышающего коэффициента, сделают перерасчет – изменения в порядок расчета платы за отопление, принятые правительством РФ 27 февраля, с 14 марта вступили в силу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Госжилинспекции Челябинской области.

Напомним, повышающий коэффициент 1,5 применялся к нормативу для многоквартирных домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета, согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Жители Кыштыма ошарашены новыми суммами в квитанциях за отопление

В ГЖИ отметили, что тем, кому услугу оказывает МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети», начисление платы производилось без применения повышающего коэффициента. Жителям же региона, получившим в этом году квитанции с применением коэффициента, будет сделан перерасчет, начиная с 1 января 2017 года.

Добавим, собственник вправе требовать от организации, производящей начисление платы за коммунальные услуги, сверки платы за коммунальные услуги. Компания обязана представить документы, подтверждающие правильность начисления, не позднее трех рабочих дней.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: коммуналка, общедомовые приборы учета, квитанции, общедомовые нужды, госжилинспекция, теплоснабжение, гжи
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 584
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:20
Глава Баландинского поселения останется под стражей до 30 марта
сегодня, 16:40
В 5 южноуральских городах введен режим «черного неба»
сегодня, 16:18
Врачу, учителю и тренеру грозит «уголовка» за уклонение от призыва в Миассе
сегодня, 16:09
Двадцатиградусные морозы по ночам сохранятся в регионе до конца недели
сегодня, 15:29
Осуждена жительница Сатки, придавшая соседу смертельное ускорение
сегодня, 15:16
ЮУрГУ получил награду за помощь особым детям
сегодня, 14:41
Миниатюрные шедевры: челябинцам покажут более 300 крошечных книг
сегодня, 13:48
В Челябинской области передано в суд дело о хищении свыше 200 млн у лизинговых компаний
сегодня, 13:41
Челябинская мэрия утвердила маршруты до Чурилово
сегодня, 12:45
Жительница Верхнего Уфалея отсудила у продавца пылесоса Kirby 400 тыс. рублей
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость