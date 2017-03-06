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Агентство новостей Доступ 1 6 марта 2017 года, 15:40

Южноуральский энергетик спас из пылающего дома 2 маленьких детей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудник «Челябэнерго» Александр Соколовский спас из горящего здания двух детей – мужчина, не раздумывая, бросился в пылающее здание, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу челябинского филиала ОАО «МРСК Урала».

Напомним, 28 декабря в селе Еманжелинка (Еткульский район) от взрыва бытового газа загорелся частный дом. Грохот и крики людей услышал проезжавший мимо Александр Соколовский. По свидетельству очевидцев, он, не раздумывая, бросился к дому и вывел из полыхавшего здания двоих детей – мальчика пяти лет и девочку 13 лет – и передал их родственникам.

В горящем доме, где находился газовый баллон, оставались двое пожилых людей, которые уже не могли выбраться самостоятельно. Помогая прибывшему расчету огнеборцев, Александр принял участие в спасении и организовал освещение площадки для оказания первой помощи пострадавшим.

Техник группы транспорта и учета электроэнергии Еткульского района Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» Александр Соколовский награжден грамотой Федеральной противопожарной службы по Челябинской области.

Фото пресс-службы «Челябэнерго»

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Теги: челябэнерго, мрск урала, новости челябинска
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