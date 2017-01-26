Южноуральские школьники напишут «письма в прошлое»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские школьники примут участие во всероссийской акции, посвященной дню снятия блокады Ленинграда, – дети напишут «письма в прошлое» членам своих семей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления молодежной политики Челябинской области.

Акция «Письмо Победы» ежегодно проходит по всей стране. В 2016 году «письма в прошлое» написали более 27 тыс. молодых людей из регионов России. В этом году в Челябинске акцию начнут ученики филиала школы № 15, помогать ребятам будут представители движения «Волонтеры Победы».

«Участникам акции предложат в письмах своим героям рассказать о том, как сегодня чтят великий подвиг и что каждый из нас делает для сохранения наследия Победы», – отмечает организатор акции Екатерина Баймухаметова.

Кроме того, 27 января в 13.00 «Волонтеры Победы» благоустроят мемориальный комплекс у дворца культуры «Станкомаш», посвященный подвигу советского народа.

Напомним, на этой неделе патриотические акции проходят во всех муниципалитетах региона. В частности, в Троицке жителям раздавали бесплатный хлеб, выпеченный по блокадному рецепту.