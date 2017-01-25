Жители Троицка попробуют хлеб, которым питались блокадники Ленинграда

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителям Троицка (Челябинская область) раздадут бесплатный хлеб, выпеченный по блокадному рецепту, – патриотическую акцию приурочили ко дню 73-й годовщины снятия блокады Ленинграда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В акции примут участие ученики местной школы №9. Они самостоятельно выпекут хлеб и сделают карточки по образцу военных лет. Заветную норму – 125 граммов вместе с картонками – будут раздавать в местном сквере памяти всем прохожим.

Также в этот день в школе № 14, где находится музей «900 блокадных дней и ночей», пройдут памятные мероприятия, посвященные переломному моменту в битве за Ленинград.