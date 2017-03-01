Юношу, угробившего 2 друзей в пьяном ДТП под Чебаркулем, отправили на поселение

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Виновника смертельного ДТП с участием подростков в Чебаркульском районе (Челябинская область) приговорили к колонии-поселению – 19-летний парень, находившийся за рулем ВАЗа в пьяном состоянии, угробил двух приятелей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария случилась 23 октября 2016 года. Молодой человек, не имеющий водительских прав, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В салоне машины собралась компания нетрезвых друзей 16-20 лет, с которыми он вместе отмечал день рождения одного из пассажиров. На 5-м километре автодороги Травники – Камбулат водитель так разогнался, что не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет и влетела в дерево. Двое парней 17 и 18 лет, находившиеся на пассажирском сиденье рядом с водителем, погибли на месте ДТП. Сам водитель и еще четверо пассажиров были госпитализированы.

«Установлено, что водитель не был пристегнут сам и перевозил шестерых пассажиров вместо допустимых четырех, также не пристегнутых ремнями безопасности. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и при этом не выбрал безопасную скорость движения. В больнице у него диагностировали перелом бедра», – рассказали в пресс-службе Чебаркульского райсуда.

Молодого человека признали виновным по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). С учетом смягчающих обстоятельств парню назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

Ольга Плеханова