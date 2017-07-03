ЮУрГУ представил технологию слежения за сельхозтехникой на Дне поля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ученые Южно-Уральского госуниверситета представили свои разработки на Дне поля-2017 – они разработали геоинформационную систему, которая ведет слежение за работой сельхозтехники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Напомним, выставка состоялась в Троицком районе – в поселке Карсы собрались представители агропромышленного комплекса из УрФО, Московской, Нижегородской, Кировской, Ростовской и Оренбургской областей, Башкирии, Татарстана, Удмуртии и Республики Казахстан. ЮУрГУ на выставке представили сотрудники НОЦ «Геоинформационные системы».

Руководитель НОЦ Валентина Максимова программно-аппаратный комплекс губернатору.

Данный комплекс используется для мониторинга сельского хозяйства, определения неучтенных, заброшенных или обрабатываемых земель. Комплекс включает в себя несколько беспилотных летательных аппаратов, геоинформационные системы, разработанные в ЮУрГУ и за рубежом, съемки со спутника и суперкомпьютерные вычисления. Такая система используется в государственных органах. Однако есть и модернизированная модель.

«Мы включили в эту систему модуль, сделали более узкопрофильные технологии для конечных пользователей – фермеров, у которых есть свои поля, своя техника. Им система обеспечит ежедневный мониторинг сельхозопераций и использования техники посредством получения данных в режиме онлайн с помощью обычных планшетов», – рассказала Валентина Максимова.

Сначала для фермеров оцифровываются поля и создаются электронные карты (с помощью дронов или снимков со спутника), затем на технику ставятся GPS-трекеры. Установив специальное приложение к себе на телефон или планшет, фермеры смогут в режиме реального времени наблюдать, как идет обработка их полей. Кроме того, специальные датчики, также в режиме онлайн, позволяют наблюдать за расходом топлива. Помимо удобства налицо также экономическая выгода: если взять одного фермера с пятью единицами техники и полями площадью 15-20 тыс. гектаров, то с помощью таких датчиков он сможет экономить на бензине около 300 тыс. рублей в год, ведь ему больше не придется лично объезжать все поля.

ГИС-технологии ЮУрГУ на выставке заинтересовали главу Кизильского района Александра Селезнева.

Фото пресс-службы ЮУрГУ

