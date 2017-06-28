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Агентство новостей Доступ 1 28 июня 2017 года, 10:34

ЮУрГУ предлагает познакомиться с возможностями вуза


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ЮУрГУ продолжает работу форсайт-сессия для абитуриентов и их родителей – в четверг, 29 июня, все желающие смогут познакомиться с возможностями обучения в Институте спорта, туризма и сервиса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Мероприятия высших школ и институтов в рамках форсайт-сессии, организованной ЮУрГУ для информирования абитуриентов о возможностях и перспективах обучения в вузе, продолжают свою работу.

Так, 29 июня абитуриентов и их родителей приглашает Институт спорта, туризма и сервиса на День направлений «Педагогическое образование» и «Физическая культура». Гости вуза смогут встретиться директором ИСТиС Вадимом Эрлихом.

Также пройдут презентации выпускающих кафедр направлений подготовки «Педагогическое образование» и «Физическая культура», а также экскурсия в научно-исследовательский центр спортивной науки и спорткомплекс ИСТиС. Мероприятия начнутся в 16.00.

Сбор абитуриентов и родителей для участия в мероприятиях на первом этаже второго корпуса (проспект Ленина, 85) у консультационного пункта.

Фото пресс-службы ЮУрГУ

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Теги: юургу, абитуриенты, новости челябинска, вузы челябинска
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