Старейший факультет ЮУрГУ открыт для пятничных встреч

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В новом году один из ведущих вузов Урала продолжает традицию пятничных встреч с будущими абитуриентами – первым открывает свои двери для школьников Автотракторный факультет Политехнического института ЮУрГУ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Старшеклассникам расскажут о направлениях обучения и профилях подготовки, покажут научные центры и лаборатории, а также познакомят с возможными работодателями.

Большинство выпускников Автотракторного факультета – это руководители крупных предприятий, сервисных центров, автохозяйств, а также политики и бизнесмены, известные не только на Южном Урале, но и во всей стране.

Начнется встреча с представления факультета и его направлений подготовки, затем абитуриентов познакомят с учебными и научными лабораторями университета.

Мероприятие начнется 20 января в 15.00 в холле Университетского комплекса «Сигма» (проспект Ленина, 78-В).